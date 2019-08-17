شكرا لقرائتكم غلق باب الترشح فى اليوم الثالث بانتخابات الزمالك التكميلية بدون مرشح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلقت اللجنة التى تستقبل طلبات الترشح فى انتخابات الزمالك التكميلية، باب الترشح في اليوم الثالث للتقدم فى الانتخابات والمقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، ولم يتقدم اليوم أي مرشح للانتخابات.

Advertisements

شهدت فترة الترشح تقدم أربعة مرشحين فى اليوم الأول وهم: "أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، الذى تقدم بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية، كما تقدم حمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية، بالإضافة إلى أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، الذى تقدم بأوراقه على منصب أمين الصندوق.

فيما شهد اليوم الثانى تقدم محمد رحمى، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق فيما لم يتقدم أحد فى اليوم الثالث ومن المقرر أن يغلق غدا باب الترشح للانتخابات بعدما تم فتح باب التقدم للانتخابات صباح الخميس الماضي..