شكرا لقرائتكم أحمد هشام أفضل لاعب فى مبارة مصر والبرتغال بمونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أحمد هشام لاعب المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والبرتغال بنصف نهائى كأس العالم بمقدونيا للمرة الثالثة بعدما حصل عليه أمام السويد و المجر .

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى قبل النهائى ليتأهل على لقاء تحديد صاحب اللقب وينتظر منتخب ناشئين اليد الفائز من لقاء ألمانيا و الدنمارك الذى سينطلق فى الثامنة مساء لملاقاته غداً فى دور النهائى.

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على إيسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة.

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وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.