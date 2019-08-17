شكرا لقرائتكم إبراهيم غالب يواصل غيابه عن تدريبات الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت إدارة الفيصلي في خبر رسمي أن إبراهيم غالب لاعب الفريق واصل غيابه عن التدريبات لليوم الرابع على التوالي. ولم يتدرب غالب (28 عاماً) مع فريقه الجديد من نهاية إجازة عيد الأضحى وعودة الفريق إلى التدريبات يوم 13 أغسطس. وانتقل غالب إلى الفيصلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية كلاعب حر بعد نهاية عقده مع نادي النصر، ووقع مع الفريق العنابي عقداً يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

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