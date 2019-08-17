شكرا لقرائتكم ريال سوسيداد يخطف تعادلاً ثميناً من فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فالنسيا مع ريال سوسيداد 1 - 1، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
وتقدم فالنسيا بهدف سجله كيفن غاميرو في الدقيقة 58، وتعادل ميكيل أويارزابال لريال سوسيداد في الدقيقة الحادية عشر من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد فرانسيس كوكلان لاعب فالنسيا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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