أياكس يكتسح فينلو ويتصدر الدوري الهولندي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح أياكس أمستردام مضيفه فينلو 4 -1 يوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم، فيما فاز سبارتا روتردام على مضيفه أدو دين هاغ 2 -1. وتقدم المغربي حكيم زياش بهدف لأياكس في الدقيقة 44 ثم أضاف دوشان تاديتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 49. وتكفل كلاس يان هونتلار بالهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 66 وبعد عشر دقائق فقط أحرز دافيد ناريس الهدف الرابع وجاء الهدف الوحيد لفينلو بواسطة إيفرت لينثورست في الدقيقة 89. ورفع الفوز رصيد أياكس أمستردام إلى سبع نقاط في الصدارة بالتساوي مع فيتسه وسبارتا روتردام.

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