الآن: نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الدوري الإنجليزي، مواجهة نارية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة على ملعب الاتحاد بالعاصمة الأمريكية سوف تبدأ في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت الجزائر والمملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى السماوي إلى استكمال المشوار الرائع الذي قدمه منذ البداية.

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أن هناك العديد من اللاعبين سوف يتغبون بسبب الإصابة، ولكن سيتم اختيار أبرز اللاعبين القادرين على حسم المباراة والتغلب على أدرويك، والأهم من ذلك أنه يصعب توقع نتيجة المباراة بل يلزم احترام الخصم الآخر.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

يسعى الفريق إلى حصد نقاط المواجهة بعد أن تمكن الفريق الآخر من حصد اللقب في دور ربع نهائي النسخة الماضية من البريميرليج، وقد قال بيب جوارديولا، أن الفريق على أتم الاستعداد لخوض المواجهة، خصوصًا أن توتنهام يبحث عنه كل عشاق الكرة الإنجليزية وسوف تتوالى تشجعيات الجمهور للفريق.

ويعتبر اليوم السبت الرياضي مليئ بالمباريات الهامة مثل ليفربول ضد ساوثهامبتون والتي يتابعها الجميع لوجود محمد صلاح وماني، بالإضافة إلى مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والتي يتابعها محبي رياض محرز والذي أبلى بلاء حسنًا في الدقائق الأخيرة من نصف نهائي أمم أفريقيا، نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

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كافة الأحصائيات والتواريخ الرياضية تشير إلى أن السيتي مُرشح بقوة للفوز على هوتسبير، خصوصًا أنه يتحلي بعاملي الأرض والجمهور ضمن الجولة الثانية من افتتاحية الموسم الجديد لمباريات الدروي الإنجليزي اليوم، حيث يدخل كلا الفريقين هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط بعد تحقيقهما الفوز في المباراة الأولى لهم في الدوري هذا الموسم والتي تجمع بين فريقين من أعرق وأقوى الفرق الإنجليزية ومن المقرر استخدام تقنية الفار للعام الثاني على التوالي.

وفي النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حقق توتنهام الفوز على مانشستر سيتي، والذي خسر في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول، ولكن نجح مانشستر سيتي مباشر من الفوز على فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة الماضية، بينما فاز توتنهام على فريق أستون فيلا بثلاثة أهداف صعبة مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى.

من المقرر خروج محرز من تشكيل اللقاء والذي أعلنه المدرب رسميا ليكون في حراسة المرمى : هوجو لوريس – الدفاع : داني روز – يان فيرتونخن –آلديرفايريلد – كايل ووكر – الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – ديلي الي – كريستيان اريكسن – الهجوم : سون هيونج مين – هاري كين، قدمنا لكم نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.