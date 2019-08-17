ملخص أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام .. السيتي تقدم أداء جنوني

ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، يترقب الجماهير مباراة مرتقبة ضمن الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج لكرة القدم، والتي سوف تشهد العديد من الفرص الصعبة من كلا الفريقين، المواجهة قد تكون صعبة على السيتي نظراً لوجود غيابات متعددة بسبب الإيقافات والإصابات الناتجة عن مران الفريق، ونفس الحال على توتنهام بعد أن أكد المدير الفني للفريق إن المواجهة لن تكون سهلة وتحتاج إلى مجهود كبير ولا يجب الاستهانة بالخصم المقابل نظراً للتاريخ الكروي الذي جمع بينهما في النسخ الماضية من الدوري.

يسعى السيتي لتحقيق الثأر من توتنهام االذي أخرجه من الالتحاق بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي النسخة الماضية، فيما طالب أورييه بالرحيل عن توتنهام بسبب ميلان.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

يسعى المان سيتي اليوم إلى الوصول لأطول سلسلة انتصارات، حيث أشار البلجيكي كيفن دي بروين لاعب سيتي، أنه يجب الحفاظ على القوة الهجومية في الأسابيع المقبلة من المسابقة، مضيفا خلال التصرحات أن الفريق يحاول الحفاظ على الثبات وفقا للعامين الماضيين، بعد أن توج بالبطولة في آخر مومسين.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم

مانشستر سيتي توتنهام 2 2

تشكيل السيتي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع:أوتاميندي – جون ستونز – كايل ووكر – زينتشينكو.

الوسط: رودريجو هيرنانديز – ديفيد سيلفا – كيفين دي بروين.

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الهجوم: برناردو سيلفا – ستيرلينج – أجويرو.

تشكيل توتنهام جاء كالتالي:-

حراسة المرمى : هوجو لوريس.

الدفاع : داني روز – يان فيرتونخن –آلديرفايريلد – كايل ووكر.

الوسط : موسى سيسوكو – هاري وينكس – ديلي الي – كريستيان اريكسن.

الهجوم : سون هيونج مين – هاري كين.