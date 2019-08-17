نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إطار مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي 2019، حيث يترقب الجميع مباراة مانشستر سيتي اليوم في واحدة من المباريات الهامة بالدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة السيتي وتوتنهام اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.
مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
نجح المنتخب مانشستر سيتي في تحقيق نتائج جيدة خلال الجولتين الأولي أمام ويستهام بخماسية نظيفة في مستهل مشوار الفريق بالدوري، كما حقق توتنهام فوز مهم على استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وينتظر الجميع بداية أحداث المباراة اليوم في مباراة ينتظرها جميع عشاق ومحبي الفريقين.
نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم
- نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الاول من مباراة مان سيتي ضد توتنهام اليوم بجودة عالية في الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي.
- بداية الشوط الاول.
- مرور 14 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 20 عن طريق رحيم سترلنج، وتصبح نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام الآن هي 1-0.
- هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 23 عن طريق لاميلا، وتصبح نتيجة الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد توتنهام حتى الآن هي التعادل بهدف لكل فريق.
- الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 35 عن طريق أجويرو، وتصبح النتيجة 21 للسيتي.
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم مان سيتي على توتنهام بهدفين مقابل هدف.
- بداية الشوط الثاني.
- مان سيتي يحافظ على تقدمه بهدفين مقابل هدف بعد مرور 70 دقيقة من زمن المباراة.
- لوكاس مورا يسجل هدف التعادل لتوتنهام في الدقيقة 56، وتصبح نتيجة مباراة السيتي وتوتنهام حتى الآن هي التعادل 2-2.
- جابريل خيسوس يسجل هدف للسيتي ، والحكم يلغي الهدف ويحتسب خطأ لصالح توتنهام.