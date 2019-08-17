نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم السبت في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إطار مباريات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي 2019، حيث يترقب الجميع مباراة مانشستر سيتي اليوم في واحدة من المباريات الهامة بالدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة السيتي وتوتنهام اليوم السبت الموافق 17-8-2019 في الأسبوع الثاني بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الاتحاد وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

نجح المنتخب مانشستر سيتي في تحقيق نتائج جيدة خلال الجولتين الأولي أمام ويستهام بخماسية نظيفة في مستهل مشوار الفريق بالدوري، كما حقق توتنهام فوز مهم على استون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وينتظر الجميع بداية أحداث المباراة اليوم في مباراة ينتظرها جميع عشاق ومحبي الفريقين.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم

