شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن لاسارتي يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعلن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول . خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – صالح جمعة . خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو. ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: على لطفي وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي.

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