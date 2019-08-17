شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بالفوز على البرتغال 41ـ36 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 41 ـ36 في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ بصالة بوريس ترايكوفسكي في الدور النصف النهائي من المونديال، المقام حاليا بمقدونيا.ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين زكي في تقديم مباراة كبيرة واستطاع المنتخب إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20 ـ19، واستمر تفوق الفراعنة في الشوط الثاني لينجحوا في تحقيق التأهل للنهائي بالفوز بنتيجة 41ـ36.
وينتظر منتخب مصر في النهائي، الفائز من مواجهة ألمانيا والدنمارك في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم.
وحصل اللاعب المصري أحمد هشام السيد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لليد يتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بالفوز على البرتغال 41ـ36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.