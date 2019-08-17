شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد يتأهل لنهائي كأس العالم للناشئين بالفوز على البرتغال 41ـ36 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نهائي كأس العالم للناشئين بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 41 ـ36 في المباراة التي جمعتهما اليوم /السبت/ بصالة بوريس ترايكوفسكي في الدور النصف النهائي من المونديال، المقام حاليا بمقدونيا.ونجح منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين زكي في تقديم مباراة كبيرة واستطاع المنتخب إنهاء الشوط الأول بنتيجة 20 ـ19، واستمر تفوق الفراعنة في الشوط الثاني لينجحوا في تحقيق التأهل للنهائي بالفوز بنتيجة 41ـ36.

وينتظر منتخب مصر في النهائي، الفائز من مواجهة ألمانيا والدنمارك في المباراة التي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم.

وحصل اللاعب المصري أحمد هشام السيد، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.