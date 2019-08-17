شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة ساوثهامبتون وليفربول: الريدز يعادل سلسلته القياسية مع تألق ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ليفربول في تحقيق الفوز خارج قواعده في ثاني مبارياته بالبريميرليج هذا الموسم، بعد أن تغلب على مضيفه، ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وعادل ليفربول أفضل سلسلة له في عهد البريميرليج بعد تحقيقه الفوز رقم 11 على التوالي في المسابقة (آخر 9 جولات في الموسم الماضي وأول جولتين في الموسم الحالي)، وهي السلسلة الأفضل للفريق منذ عام 2014.

وتقدم ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق السنغالي ساديو ماني الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم في مباراته الأولى بشكل اساسي.

ولم تعكس نتيجة الشوط الأول مردود أصحاب الأرض الذين كانوا الطرف الأخطر مع وصول محاولات تسديدهم إلى 6 (مقابل 5 لليفربول)، وصنع لاعبو ساوثهامبتون 4 فرص للتهديف، بينها فرصتان محققتان مقابل 4 فرص تهديفية لفريق ليفربول.

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وتحسن أداء ليفربول كثيرًا في الشوط الثاني وبالأخص من حيث الخطورة الهجومية، فكان الفريق هو الطرف الأفضل في النصف الثاني من المباراة، بعد أن وصل عدد محاولات تسديد الفريق إلى 10 (ضعف عدد محاولاتهم في الشوط الأول) 4 منها على مرمى الحارس أنجوس جان، مقابل 8 محاولات لأصحاب الأرض (2 منها على المرمى).

وصنع لاعبو الريدز 8 فرص للتهديف في الشوط الثاني (ضعف عدد فرص الشوط الأول)، ونجح الفريق من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي فيرمينو قبل نهاية المباراة بـ19 دقيقة.

وأخطأ الحارس أدريان ليمنح أصحاب الأرض هدفًا مجانيًا عن طريق داني إينجس، لتشتعل الأمور قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، لكن ليفربول نجحوا في الحفاظ على تقدمهم وتمكنوا من الخروج بالنقاط الثلاث من الساحل الجنوبي الإنجليزي.

وقدم السنغالي ساديو ماني أداءً كبيرًا في المباراة، فتسبب في هدفي فريقه (سجل الأول وصنع الثاني) وكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص (5)، منها فرصتان محققتان للتهديف، وكان أكثر اللاعبين خوضًا للالتحامات الأرضية (14) والأكثر ربحًا للالتحامات الأرضية (7)، بجانب كونه أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفات (3)، وأكثر اللاعبين نجاحًا في افتكاك الكرة (3: مناصفة مع أوريول روميو).

ولم ينجح صلاح في المساهمة في أهداف فريقه اليوم، وشارك في 79 دقيقة بعد أن فضل المدرب كلوب إراحته بعد أسبوع مرهق (ضد نورويتش وتشيلسي)، وحاول النجم المصري التسديد في 3 مناسبات، وأهدر فرصة تهديفية محققة، وصنع فرصة للتهديف بجانب استعادته للكرة في مناسبتين.