الهلال يرفع ميزانية التعاقد مع كويلار لـ8.5 مليون دولار

السبت 17 أغسطس 2019

كتب علي أحمد

رفع مسؤولي مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، العرض المقدم لضم متوسط الميدان الكولومبي، جوستافو كويلار، لاعب فلامينجو البرازيلي، من 7.5 مليون يورو، إلى 8.5 مليون يورو.



وأقدمت الإدارة الهلالية على هذه الخطوة بعدما دخل نادي بولونيا الإيطالي في الصفقة، وقدم عرضا للاعب الذي تألق في كوبا أمريكا الأخيرة، بقيمة 8 مليون يورو.

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وكان الهلال قد حصل على موافقة فلامينجو في وقت سابق على العرض البالغ 7.5 مليون يورو، ولم يكن يتبقى إلا موافقة كويلار، الذي كان سيتلقى راتبا مضاعفا 3 مرات عن راتبه السابق.

لكن بدخول النادي الإيطالي في المفاوضات مع مسؤولي فلامينجو، تعطلت الصفقة نوعا ما، مع ارتفاع العرض الإيطالي عما قدمه الهلال لضم اللاعب.

وتواصل إدارة الهلال مساعيها لإقناع اللاعب بالموافقة على العرض، من أجل ضمه وفقا لرغبة المدرب الروماني لوشيسكو، الذي طالب بدعم الفريق بلاعب وسط مدافع.