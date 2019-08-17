تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لخوض لقاء بيراميدز، مساء اليوم السبت، في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.وضمت تشكيلة الأهلي كلًا من:حراسة المرمى: محمد الشناوي.الدفاع: رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني – علي معلول.الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – صالح جمعة.الهجوم: حسين الشحات – رمضان صبحي – وليد أزارو. ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس علي لطفي، وياسر إبراهيم، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمد مجدي قفشة، وجونيور أجاي، وأحمد الشيخ.

وخرج من القائمة الثلاثي، مصطفى شوبير حارس المرمى، وصلاح محسن، والأنجولي جيرالدو دا كوستا. ومن جانبه، أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز، تشكيلة فريقه التي جاءت كالتالي:حراسة المرمى: أحمد الشناوي.الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – رجب بكار – محمد حمدي.الوسط: محمد فتحي – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد.الهجوم: البوركيني إريك تراوري – الأوغندي عبده لومالا – أحمد علي. ويجلس على مقاعد البدلاء، الحارس المهدي سليمان وعبد الله بكري وعمر جابر وأحمد توفيق ودودو الجباس وإبراهيم حسن وإسلام عيسى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور وطارق طه.

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