ريال مدريد يففتتح مشواره بثلاثية في شباك سيلتا فيجو
السبت 17 أغسطس 2019
حقق ريال مدريد فوز كبير بنتيجة (3-1) على سيلتا فيجو، في معقل الأخير "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
وسجل الأهداف لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 12، وتوني كروس في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 80، بينما سجل لوسادا هدف سيلتا الوحيد في الدقيقة (90+1).
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