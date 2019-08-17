صدمة جديدة في ريال مدريد السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد حصل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، على أول بطاقة حمراء في الليجا هذا الموسم، وذلك خلال مباراة سيلتا فيجو.

وتدخل مودريتش على قدم دينيس سواريز، لاعب وسط سيلتا، في الدقيقة 55، ليحتسب حكم المباراة خطأ للفريق صاحب الأرض. بعد ذلك، لجأ حكم المباراة للـ"VAR" ليتأكد من خطورة تدخل مودريتش على قدم سواريز، ويقرر طرده من الملعب في الدقيقة 56.

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