ليفربول يفوز على ساوثامبتون بثنائية ماني و فيرمينو السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد حقق فريق ليفربول فوز صعب للغاية على مضيفه ساوثامبتون بهدفين لهدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو بالدقيقتين 46 و71، وقلص داني إنجز النتيجة بهدف في الدقيقة 83. رفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما خرج مضيفه بالخسارة الثانية على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يفوز على ساوثامبتون بثنائية ماني و فيرمينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.