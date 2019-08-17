تعرف على تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد أعلن كلا من بيب جوارديولا وماوريسيو بوكيتينو، مدربا مانشستر سيتي وتوتنهام، تشكيلتي فريقيهما للقاء الذي يجمعهما، اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: في حراسة المرمى: إيدرسون. في الدفاع: زينشينكو - لابورتي - أوتاميندي - ووكر. في الوسط: دي بروين - رودريجو - جوندوجان. في الهجوم: سترلينج - أجويرو - برناردو. Advertisements ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: برافو - خيسوس - ديفيد سيلفا - فرناندينيو - محرز - كانسيلو - فودين أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس. في الدفاع: روز - سانشيز - ألديرفيلد - ووكر بيترز. في الوسط: وينكس - سيسوكو - ندومبيلي في الهجوم: إريكسن - كين - لاميلا ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: جازانيجا - فيرتونخين - دافيز - داير - سكيب - لو سيلسو - لوكاس مورا

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