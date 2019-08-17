دورتموند يكتسح أوجسبورج بخماسية نظيفة في افتتاح الدوري الألماني

السبت 17 أغسطس 2019

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً كاسح على أوجسبورج في افتتاح مشواره في الدوري الألماني، بخماسية مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الأولى.



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أهداف دورتموند جاءت عن طريق باكو ألكاسير "هدفين"، جادون سانشو، ماركو رويس وجوليان براندت في الدقائق 3، 51، 57، 59 و82، بينما أحرز فلوريان نيديرليشنر هدف أوجسبورج الوحيد في الدقيقة الأولى.

بهذه النتيجة، اعتلى دورتموند صدارة البوندسليجا بعدما حصد أول 3 نقاط، بينما تذيل أوجسبورج جدول الترتيب.