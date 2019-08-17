آرسنال يحقق فوز صعب على بيرنلي السبت 17 أغسطس 2019 حقق نادي آرسنال الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 2-1، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية آرسنال ألكسندر لاكازيت وأوباميانج في الدقيقتين 13 و64، بينما سجل اَشلي بارنس هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 43. ورفع اَرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 3 نقاط.

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