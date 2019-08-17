شكرا لقرائتكم وصول الأهلى وبيراميدز إلى برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريقا الأهلي وبيراميدز لملعب برج العرب قبل مواجهتهما مساء اليوم، والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتوجه الفريقان لملعب اللقاء وسط حراسة أمنية وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في غياب الجماهير حيث تم السماح لـ٢٥ فرد فقط من كل جانب بحضور المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلى وبيراميدز عمليات الإحماء للمباراة بعد قليل عقب إعلان الثنائى لاسارتى المدير الفنى للأهلى وديسابر المدير الفنى لبيراميدز عن تشكيلا المواجهة.