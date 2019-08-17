شكرا لقرائتكم الأهلي وبيراميدز .. حازم إمام: اللقاء صعب.. وديسابر سيغلق مفاتيح الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، أن مباراة اليوم بين الأهلى وبيراميدز تشهد صعوبة كبيرة بسبب المنافسة القوية من لاعبى الفريقين خلال الفترة الحالية لاثبات أنفسهم للجمهور، قائلاً:"مباريات الأهلى أو الزمالك أمام بيراميدز تابعناها كانت مباريات مفتوحة ورائعة ولكن هناك أمور اختلفت بوجود ديسابر على رأس القيادة الفنية لبيراميدز فهو لديه تاريخ من المنافسات بالدورى المصرى مع الإسماعيلى لذلك سيلعب على غلق مفاتيح الأهلى وبذلك لن تكون هناك فرص كبيرة ولكنها ستكون موجودة".

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وأضاف حازم إمام ، فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، أن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز سيتحفظ أمام الأهلى فى أول ربع ساعة ولن يلعب مباراة مفتوحة أو تحفز مثلما كان موجودا من قبل قائلا:"لا أتوقع إن تكون المباراة بنفس حلاوة الموسم الماضى".

ويلتقى الأهلى مع بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم، السبت، ببرج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.