شكرا لقرائتكم المقاصة يعود من الإسماعيلة الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستكمل فريق المقاصة تدريباته على الملعب الفرعة لاستاد الدفاع الجوى يوم الخميس المقبل الجوي استعدادا لملاقاة الزمالك في مباراة دور الـ 8 لبطولة كأس مصر باستاد السلام بالقاهرة.

ودخل الفريق الفيومي في معسكر مغلق بمدينة الاسماعيلية أمس الجمعة في اطار الاستعدادات للموسم الجديد، وأفتتح المقاصة مبارياته الودية، أمس بالتعادل مع المريخ انتهت بالتعادل 1/1 .

فيما حدد جهاز للمقاصة، موعد المباراتين الوديتين المتبقيتين للفريق حيث يلعب الفريق الفيومى غدا الأحد أمام فريق القناة في ثاني اللقاءات الودية له بمعسكر الاسماعيلية، بينما يواجه المصري يوم الأربعاء في ختام المعسكر.