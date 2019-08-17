شكرا لقرائتكم الحضرى بعد وصول ناشئى اليد لنهائى المونديال: مبروك يا رجالة وعقبال البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى السابق ناشئى منتخب اليد تحت 19 عاما بعد الوصول لنهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا عقب الفوز على البرتغال 41 / 36 ليضربون موعد مع الفائز من لقاء ألمانيا و الدنمارك.

وكتب الحضرى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" ألف مبروك وصول منتخب مصر للناشئين لكرة اليد المباراة النهائية في بطولة العالم.. مبروك يا رجالة و عقبال البطولة".



تهنئة الحضرى

وتضم بعثة ناشئى اليد فى مقدونيا عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

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ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

كان المنتخب الوطنى قد انتصر فى دور المجموعات على كل من السويد بنتيجة 32-29، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 24-28، والانتصار على كندا 47-20، والصين بنتيجة 36-25، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24 وحقق الفراعنة أيضًا الانتصار على المنتخب السلوفينى، بدور الـ16 بنتيجة 30-23 وأكمل سلسلة انتصاراته على أيسلندا، بدور الـ8 بنتيجة 31-35.

ويضع الجهاز الفنى لمنتخب ناشئى اليد بقيادة مجدى أبو المجد رهانه على الروح التى ظهر بها اللاعبون منذ انطلاق المونديال بجانب الرغبة فى المنافسة على اللقب لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية التى تعيش أفضل حالاتها.