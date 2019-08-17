شكرا لقرائتكم مصر تتقدم على البرتغال فى الشوط الأول بنصف نهائى مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من عمر مباراة مصر والبرتغال لكرة اليد بنتيجة 20 / 19 لصالح الفراعنة فى اللقاء المقام بينهما حالياً فى دور نصف النهائى بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

البداية جاءت قوية من جانب منتخب البرتغال فى بداية المباراة ومع مرور الدقائق بدأ المنتخب الوطنى فى تصحيح الأوضاع لتقليص الفارق مع المنتخب البرتغالى الذى تقدم مع الدقائق الأول بفارق عن الفراعنة ثم نجح منتخبنا فى تنشيط خطوطه الخلفى والأمامى وإدراك التعادل بعد مرور 16 دقيقة وأصبحت النتيجة 10 / 10 بعدما ظل منتخب البرتغال متقدماً فى أول ربع ساعة ومرت الدقائق بتألق لاعبى الفراعنة على مستوى الهجوم والدفاع بعد تصحيح الأوضاع فى الربع ساعة الثانية من عمر اللقاء لينهى الفراعنة الشوط الأول بالتقدم على المنتخب البرتغالى.

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مجدى أبو المجد إلى نصف النهائى بالفوز على إيسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة.

Advertisements

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.