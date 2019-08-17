شكرا لقرائتكم الأهلي وبيراميدز .. قفشة يصافح لاعبى السماوى قبل بداية المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صافح محمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي زملائه في بيراميدز قبل انطلاق مواجهة الفريقين في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر. وانتقل قفشة للأهلي من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والفرنسي ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل الفريقين للمباراة التى ستجمعهما في الثامنة من مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكاس مصر. ويضم تشكيل الاهلي ، كلاً من : حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة Advertisements خط الهجوم : وليد ازارو فيما يجلس علي دكه البدلاء ياسر ابراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجاي . فيما يضم تشكيل بيراميدز ، كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر- خط الوسط: إريك تراوري - نبيل دونجا -إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إبراهيم حسن خط الهجوم: أحمد على ويجلس علي دكه البدلاء المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، اسلام عيسي، ابراهيم حسن، احمد توفيق ودودو الجباس.

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