شكرا لقرائتكم لأول مرة.. منتخب ناشئى اليد يصعد لنهائي المونديال بعد الفوز على البرتغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى دور نصف نهائى بكأس العالم المقام فى مقدونيا ليتأهل المنتخب الوطنى إلى النهائى.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 20 / 19 لصالح المنتخب الوطنى فى شوط شهد تألق الجانب البرتغالى فى الدقائق الأولى و لكن سرعان ما نجح أحفاد الفراعنة فى تقليل الفارق وتحقيق التقدم.

البداية جاءت قوية من جانب منتخب البرتغال فى بداية المباراة ومع مرور الدقائق بدأ المنتخب الوطنى فى تصحيح الأوضاع لتقليص الفارق مع المنتخب البرتغالى الذى تقدم مع الدقائق الأول بفارق عن الفراعنة ثم نجح منتخبنا فى تنشيط خطوطه الخلفى والأمامى وإدراك التعادل بعد مرور 16 دقيقة وأصبحت النتيجة 10 / 10 بعدما ظل منتخب البرتغال متقدماً فى أول ربع ساعة ومرت الدقائق بتألق لاعبى الفراعنة على مستوى الهجوم والدفاع بعد تصحيح الأوضاع فى الربع ساعة الثانية من عمر اللقاء.

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وينتظر منتخب ناشئين اليد الفائز من لقاء المانيا و الدنمارك الذى سينطلق فى الثامنة مساء لملاقاته غدا فى النهائى، تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.