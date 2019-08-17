من هو منافس مصر فى نهائى مونديال ناشئى اليد ؟...

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جدة - عمرو شويل ينتظر منتخب مصر، الفائز من لقاء ألمانيا والدنمارك المقرر انطلاقها فى الثامنة من مساء اليوم لملاقاته فى نهائى كأس العالم للناشئين بمقدونيا. وتأهل المنتخب الوطنى بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إلى نهائى كأس العالم للناشئين المقام فى مقدونيا بالفوز على البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى نصف النهائى وينتظر منتخب ناشئين اليد الفائز من لقاء ألمانيا والدنمارك لمواجهته غدا فى النهائى. تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16.

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