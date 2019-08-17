شكرا لقرائتكم الأهلى يتفوق على بيراميدز فى الأعلى قيمة تسويقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تربع النادى الأهلى فى قائمة الأعلى قيمة التسويقية على نظيره بيراميدز، حيث جاء مجموع سعر لاعبو المارد الأحمر تقريبًا ضعف، مجموع سعر لاعبو بيراميدز، وفقًا لموقع الاحصائيات "transfermarkt".

الأهلى يستعد لمواجهة صعبة عندما يلتقى فريق بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب، فى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يخشى فيها المارد الأحمر مفاجآت السماوى، ويزيد من صعوبة مباراة الليلة المفاجآت الصادمة التى تلقاها المارد الأحمر فى السنوات الأخيرة ببطولة الكأس، خلاف عدم تحقيق الأهلى الفوز على بيراميدز فى 3 مواجهات متتالية.

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وجاءت القيمة التسويقية للأهلى بما يعادل 33,33 مليون يورو، أى ما يعادل 613 مليون جنيه مصرى "تقريبًا، فيما جاءت القيمة التسويقية لبيراميدز 20,90 مليون يورو، أى ما يعادل 385 مليون يورو "تقريبًا".

ويسعى المارد الأحمر للانتقام من فريق بيراميدز، الذى سبق له الإطاحة بالأهلى من كأس مصر حينما التقيا فى 30 أبريل 2018 فى ربع نهائى كأس مصر وفاز بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) بقيادة على ماهر بهدف دون رد وأطاح بالأهلي خارج البطولة المحلية، الأمر الذى يزيد من سخونة مباراة الليلة.

ولم يفز الأهلي على بيراميدز فى آخر ثلاث مواجهات، حيث خسر بهدف دون رد فى ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضى، كما خسر "رايح- جاى" فى النسخة الأخيرة للدورى الممتاز بنتيجة 2-1 ثم 1-0.