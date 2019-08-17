شكرا لقرائتكم لاسارتي يستبعد جيرالدو وصلاح محسن وشوبير من مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي الثلاثي جيرالدو وصلاح محسن والحارس مصطفي شوبير من مواجهة بيراميدز المقرر إقامتها بعد قليل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية والتي تأتي ضمن مباريات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر. وكان لاسارتي قد أعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز والذي جاء كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني. Advertisements خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة. خط الهجوم : وليد ازارو. فيما يجلس غلي دكه البدلاء ياسر إبراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجاي.

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