شكرا لقرائتكم سيدات السلة يتغلبن على كوت ديفوار 62 / 58 بأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب منتخب سيدات كرة السلة على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 62 / 58، فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام بالسنغال.

وحصل المنتخب على المركز السابع بعد أن خسر أول مباراتين أمام كوت ديفوار والسنغال ثم فاز على الكاميرون وتأهل إلى ربع النهائي ليخسر من موزمبيق ثم التقى مع أنجولا فى مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن وخسر أيضا وفاز على كوت ديفوار وحقق المركز السابع

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.