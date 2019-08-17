كيف تألق حميد ومؤمن حراس شبابك منتخب مصر لليد؟!...

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جدة - عمرو شويل "ثنائى ولا أروع" فى صفوف منتخب ناشئين كرة اليد وهما حراس المرمى عبد الرحمن حميد أخطبوط الأهلى وحارس طلائع الجيش مؤمن حسام. ونجح حميد فى خطف الأنظار منذ إنطلاق البطولة لما يمتلكه من مهارات قوية فى التصدى حتى حصل على أفضل لاعب فى مباراة مصر سلوفينيا فى دور الـ 16 بينما إستطاع مؤمن حسام حارس طلائع الجيش فى إثبات الذات عند مشاركته بديلا لحميد فى لقاء نصف النهائى اليوم أمام البرتغال فى نصف النهائى حتى سجل هدفان بعدما سجل هدف قبل ذلك أمام ايسلندا فى دور ربع النهائى. Advertisements "الأخطبوط" حميد تألق مع شباب الفراعنة فى التصديات والسد "مؤمن" ظهر بمستوى رائع اليوم فى نصف النهائى وتألق فى التصدى والتسجيل أيضا ليخطفان الأضواء بجانب لاعبى الفراعنة فى مواجهة البرتغال. تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى النهائى بعد الفوز على البرتغال فى نصف النهائى بعدما سبقه الفوز فى ربع النهائى على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16.

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