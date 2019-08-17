شكرا لقرائتكم الأهلي ضد بيراميدز .. عماد متعب: صالح جمعة قادر على صنع الفارق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلي قادر على التسجيل رغم كثرة أهدار الفرص مع الأحمر خلال المباريات الماضية فى بطولة الدورى الممتاز .

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وأكد عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " اون سبورت" أن التونسى على معلول ومحمد هانى لديهم مهام كبيرة فى لقاء اليوم أمام بيراميدز ولابد أستغلال الفرص لأن مباريات كأس مصر تواجه صعوبات فى التعويض ولابد من إستغلال أي فرص فيها.

وأشار عماد متعب، إلى أن هناك لاعبين قادرين على صنع الفارق خلال لقاء اليوم أمثال عبدالله السعيد فى بيراميدز وصالح جمعة فى الأهلى.