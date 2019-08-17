شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي لكرة اليد: مصر تصنع التاريخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القى الاتحاد الدولى لكرة اليد الضوء على انجاز المنتخب المصرى، والذى تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، المقامة فى مقدونيا بعد الفوز على البرتغال 41-36 فى الدور قبل النهائى.

وكتب الاتحاد الدولى على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" :"مصر تصنع التاريخ، بطل إفريقيا تفوز على البرتغال فى اللقاء الأأول للدور نصف النهائى، وتتأهل لنهائى مونديال الناشئين للمرة الأولى فى التاريخ".

وسيواجه منتخب مصر فى المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة منتخبى الدنمارك والمانيا.