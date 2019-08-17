الأهلي ضد بيراميدز .. أزارو والشحات يقودان هجوم الأحمر.. إنفوجراف...

جدة - عمرو شويل أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

تشكيل الأهلي

وتشكيل الأهلي مكون من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : رامى ربيعة- أيمن أشرف -محمد هاني - على معلول

خط الوسط : عمرو السولية -حمدى فتحى -صالح جمعة

خط الهجوم : رمضان صبحى - حسين الشحات - وليد أزارو

فيما يجلس على دكه البدلاء ياسر إبراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجاي.

وتحمل مواجهة الليلة "طابع خاص" أيضاً لأنها ستكون بمثابة فرصة هامة للأهلي ليرد اعتباره أمام بيراميدز بعدما فاز الأخير على الأول مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري ذهاباً وغياباً ليمثل بيراميدز "عُقدة" للمارد الأحمر ومن هنا تأتي رغبة الجميع في القلعة الحمراء بالفوز على صاحب المركز الثالث في الدوري خلال مواجهة الليلة المرتقبة حتى يواصل الأهلي رحلة المنافسة على لقب كأس مصر ليجمع بين ثنائية الدوري والكأس.

ويتسلّح الأهلي في مباراة الليلة بأكثر من عامل هام منها التتويج ببطولة الدوري مؤخراً رغم أن الفريق كان بعيد جداً عن اللقب في الأسابيع الأولى للمسابقة كما يتسلّح الأهلي بالرباعية الأفريقية بعدما فاز على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان مؤخراً ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أطبال أفريقيا كما يعول المارد الأحمر على حالة الاستقرار التى يتميّز بها الفريق منذ فترة على صعيد الاستقرار الفني والإداري وهي أحدى الأسلحة التى يعول عليها الاهلي لتحقيق الفوز الليلة.

أوراق الأحمر في مواجهة الليلة تبدو معروفة فالأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني سيعتمد على نفس التشكيل الذى خاض أخر مواجهات للفريق تقريباً أمام المقاولون العرب والزمالك بالدوري و"إطلع بره" ببطولة أفريقيا .

وسيعتمد لاسارتي على نجوم الفريق بقيادة محمد الشناوي الذى سيعود للدفاع عن عرين الفريق بعدما غاب عن واجهة "إطلع بره" للإجهاد ومن أجل منح الفرصة لعلي لطفي خلال لمواجهات السهلة نسبياً ، ومن ضمن أوراق لاسارتي أيضاً على معلول ، عمرو السولية ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، وليد آزارو ، رمضان صحي ، حسين الشحات ، محمد هاني ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف فيما سيكون من الصعب للغاية مشاركة الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي مؤخراً أمثال قفشة ومحمود متولي والمالي ديانج.

فى المقابل ، يدخل فريق بيراميدز مباراة الليلة طامعاً بتكرار سيناريو مباراة الكأس الأخيرة التى جمعته بالأهلى حينما خاضها فريق بيراميدز بمسمّاه القديم "الأسيوطي" بقيادة علي ماهر وأطاح وقتها بالمارد الأحمر ، ويقود بيراميدز الليلة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى السابق للمنتخب الأوغندى والأسبق للوداد المغربى والقطن الكاميرونى والإسماعيلى فى ظهوره الثانى مع الفريق ويخوض الفريق السماوى اللقاء مدعماً بصفقات عديدة، شملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من الرائد السعودى.