شكرا لقرائتكم كأس مصر .. بث مباشر لحظة بلحظة الأهلي 0 بيراميدز 0... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتحمل مواجهة الليلة "طابع خاص" لأنها ستكون فرصة هامة للأهلي ليرد اعتباره أمام بيراميدز بعدما فاز الأخير على الأول مرتين هذا الموسم في بطولة الدوري ذهاباً وغياباً ليمثل بيراميدز "عُقدة" للمارد الأحمر ومن هنا تأتي رغبة الجميع في القلعة الحمراء بالفوز على صاحب المركز الثالث في الدوري خلال مواجهة الليلة المرتقبة حتى يواصل الأهلي رحلة المنافسة على لقب كأس مصر ليجمع بين ثنائية الدوري والكأس.

ويتسلّح الأهلي في مباراة الليلة بأكثر من عامل هام منها التتويج ببطولة الدوري مؤخراً رغم أن الفريق كان بعيد جداً عن اللقب في الأسابيع الأولى للمسابقة كما يتسلّح الأهلي بالرباعية الأفريقية بعدما فاز على فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان مؤخراً ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أطبال أفريقيا كما يعول المارد الأحمر على حالة الاستقرار التى يتميّز بها الفريق منذ فترة على صعيد الاستقرار الفني والإداري وهي أحدى الأسلحة التى يعول عليها الاهلي لتحقيق الفوز الليلة.

فى المقابل ، يدخل فريق بيراميدز مباراة الليلة طامعاً بتكرار سيناريو مباراة الكأس الأخيرة التى جمعته بالأهلى حينما خاضها فريق بيراميدز بمسمّاه القديم "الأسيوطي" بقيادة علي ماهر وأطاح وقتها بالمارد الأحمر ، ويقود بيراميدز الليلة الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى السابق للمنتخب الأوغندى والأسبق للوداد المغربى والقطن الكاميرونى والإسماعيلى فى ظهوره الثانى مع الفريق ويخوض الفريق السماوى اللقاء مدعماً بصفقات عديدة، شملت جون أنطوى قادماً من مصر للمقاصة، والأوغندى لومالا عبده قادماً من نادى كالمار السويدى، وإبراهيم حسن من الزمالك، وأحمد على مهاجم المقاولون العرب، وطارق طه، ظهير أيسر الإسماعيلى، ومحمود حمادة، لاعب وسط الإنتاج الحربى، وإسلام عيسى من المصرى البورسعيدى، ودودو الجباس، مهاجم نادى وادى دجلة وليرس البلجيكى السابق، ومحمد عطوة قادماً من الرائد السعودى.

الأهلي ضد بيراميدز .. أزارو والشحات يقودان هجوم الأحمر.. إنفوجراف



أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز في الثامنة مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. تشكيل الأهلي وتشكيل الأهلي مكون من: حراسة المرمى : محمد الشناوى خط الدفاع : رامى ربيعة- أيمن أشرف -محمد هاني - على معلول خط الوسط : عمرو السولية -حمدى فتحى -صالح جمعة خط الهجوم : رمضان صبحى - حسين الشحات - وليد أزارو فيما يجلس على دكه البدلاء ياسر إبراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة واحمد الشيخ واحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور اجاي. تشكيل بيراميدز ضد الأهلي.. أحمد على يقود هجوم السماوى أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر. تشكيل بيراميدز Advertisements وتشكيل بيراميدز مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: رجب بكار -محمد حمدى- أحمد أيمن منصور - على جبر خط الوسط: نبيل عماد دونجا-محمد فتحى--عبد الله السعيد خط الهجوم : إيريك تراورى - عبد الله لومالا- أحمد على ويجلس علي دكه البدلاء: المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، اسلام عيسي، ابراهيم حسن، احمد توفيق ودودو الجباس.

انطلاق المباراة

1- انطلاقة لحسين الشحات ناحية الجبهة اليمنى ويتعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء بيراميدز والحكم لم يحتسب شئ

2 - بيراميدز يحاول أن يخترق دفاعات الأهلى مستغلا انطلاقات إيريك تراورى

3 - تمريرة من على معلول ناحية الجبهة اليسرى ولكن دفاع بيراميدز يفسد الهجمة

4 - ركلة مرمى لنادى بيرميدز ينفذها أحمد الشناوى

5 - مرواغة من رمضان صبحى على حدود منطقة جزاء بيراميدز ولكنها لم تستمل بعد إطالة الكرة منه

6 - خطأ لصالح بيراميدز بعد تدخل حمدى فتحى مع عبد الله السعيد

7 - تسديدة من عبد الله السعيد تمر يمين محمد الشناوى حارس الأهلى