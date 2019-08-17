شكرا لقرائتكم المغربى أوناجم فى الجيمانزيوم بعد العودة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المغربى محمد أوناجم جناح الزمالك الجديد، إلى القاهرة بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك فى المغرب مع أسرته، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى بقيادة طارق يحيى.

وخاض اليوم أوناجم تدريبات فى صالة الجيمانزيوم برفقة مواطنه المغربى أشرف بن شرقى الذى تألق مع الزمالك بالأمس فى مواجهة ديكاداها الصومالى وسجل هدفين فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بسبعة أهداف دون رد.

Advertisements

وجاء سفر أوناجم إلى المغرب بعد وصول تأكيدات إلى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللاعب لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية للأبيض فى البطولة الأفريقية، بسبب عدم قيده فى فترة القيد الأولى، لتواجده فى قائمة الوداد فى نفس الوقت الذى كان يسجله فيه الفريق الأبيض فى قائمته بعد ضمه من الفريق المغربى بشكل رسمى لمدة 3 مواسم، وكان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله فى قائمة الأبيض.