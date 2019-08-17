شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شهد الشوط الأول إحراز الهدفين حيث تقدم فريق الإعلاميين بهدف بينما تعادل الإسماعيلى عن طريق أسامة إبراهيم.
فيما أدى محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب وذلك ضمن برنامج التأهيل الموضوع له للتعافى من الإصابة بشكل سريع ويعانى اللاعب الدولى من بعض الالتهابات والتى حرمته من التواجد بالتدريبات خلال الفترة الأخيرة ويسعى جهاز الإسماعيلى لاستعادة صادق للجاهزية الكاملة قبل لقاء أهلى بنى غازى الليبى.
وواجه الاسماعيلى أمس الجمعة فريق بتروجت فى أولي ودياته بمعسكر أكتوبر علي ستاد بتروسبورت وتعادل سلبياً ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.
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