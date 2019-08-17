شكرا لقرائتكم عبد المعاطى يحصد ذهبية الجودو بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز على عبد المعطى لاعب منتخب الجودو الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 73 كجم بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب بعد تغلبه على صاحب الأرض فى نهائى المنافسات. وكان الثنائي محمد عبد الموجود ولمياء حسن حققا ميداليتين برونزيتين حيث حقق محمد عبدالموجود الميدالية البرونزية في وزن 66 كيلو ولمياء محمد حسن في وزن 57 كيلو. Advertisements وكان الثنائي عثمان عبد الله قد حققا الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلو بينما حقق عبدالغني عبدالرحمن الميدالية البرونزية في وزن 73 كيلو، انطلقت منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية مبكرا قبل انطلاق البطولة الرسمي.

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