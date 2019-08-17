شكرا لقرائتكم رئيس بعثة منتخب ناشئي اليد: مصر قادرة على الفوز بلقب المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم المقام فى مقدونيا أن اللاعبين قادرين على حصد لقب كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى نصف النهائى 41 / 36 والتأهل إلى لقاء تحديد البطل.
وقال عبد الوهاب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن لاعبى مصر يستطيعون الوصول إلى منصة التتويج قائلا:"ناشئين اليد قدها و قدود.. وولادنا رجالة وقادرين يفرحوا الشعب المصرى باللقب".
و نجح منتخب ناشئين اليد فى الفوز على البرتغال بنتيجة فى الدور قبل النهائى، لينتظر الفائز من مباراة ألمانبا و الدنمارك لملاقاته غدا الأحد فى النهائى
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة منتخب ناشئي اليد: مصر قادرة على الفوز بلقب المونديال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.