شكرا لقرائتكم رئيس بعثة منتخب ناشئي اليد: مصر قادرة على الفوز بلقب المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى كأس العالم المقام فى مقدونيا أن اللاعبين قادرين على حصد لقب كأس العالم بعد الفوز على البرتغال فى نصف النهائى 41 / 36 والتأهل إلى لقاء تحديد البطل.

Advertisements

وقال عبد الوهاب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن لاعبى مصر يستطيعون الوصول إلى منصة التتويج قائلا:"ناشئين اليد قدها و قدود.. وولادنا رجالة وقادرين يفرحوا الشعب المصرى باللقب".

و نجح منتخب ناشئين اليد فى الفوز على البرتغال بنتيجة فى الدور قبل النهائى، لينتظر الفائز من مباراة ألمانبا و الدنمارك لملاقاته غدا الأحد فى النهائى