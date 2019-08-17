شكرا لقرائتكم التعاون يضم رشيدي الهلال 4 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقدت إدارة التعاون يوم السبت مع لاعب الوسط فهد الرشيدي لمدة أربع سنوات قادماً من الهلال. وخاض الرشيدي (22 عاماً) مباراة واحدة مع الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، كانت الموسم الماضي أمام التعاون ناديه الجديد، والتي انتهت بالتعادل 2-2. وأمضى الرشيدي القسم الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى نادي أحد، الذي هبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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