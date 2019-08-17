شكرا لقرائتكم الشباب والاتفاق ينهيان استعداداتهما للموسم بتعادل سلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى الشباب والاتفاق تحضيراتهما للموسم الجديد بالتعادل سلبياً يوم السبت في مبارة ودية مغلقة بناء على طلب الجهازين الفنيين. ولم ينجح الفريقان بتسجيل أهداف في الودية التي احتضنها ملعب نادي الشباب في الرياض، لتنتهي المواجهة بيضاء. ويلعب الشباب يوم 24 أغسطس مع الفتح على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، بينما يخوض الاتفاق باليوم ذاته مباراته الدورية الأولى أمام الوحدة في مكة.

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