شكرا لقرائتكم روما يمدد عقد هدافه البوسني دزيكو حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى المهاجم البوسني إدين دزيكو الشائعات حول مستقبله بعد أن مدد عقده مع ناديه الحالي روما لثلاث سنوات إضافية، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية يوم السبت.
وكان دزيكو (33 عاما) مرشحا للانتقال إلى صفوف إنترميلان لكنه قرر في النهاية تمديد عقده حتى 30 يونيو 2022 مع روما، وقال في هذا الصدد "لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين ببقائي. هنا يتوفر كل شيء من أجل إحراز الألقاب وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول".
وانتقل دزيكو إلى روما في أغسطس عام 2015 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة وسجل 87 هدفا وتوج هدافا للدوري الإيطالي موسم 2016-2017.
وأكد روما أيضا تعاقده مع المدافع التركي يلدريم مرت شيتين من جنكليربيرليغي مقابل 3 ملايين يورو بعقد لخمس سنوات.
وأنهى روما الموسم المنصرم بحلوله سادسا في الدوري المحلي وسيفتتح موسم 2019-2020 الجديد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا على ملعبه ضد جنوى نهاية الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر روما يمدد عقد هدافه البوسني دزيكو حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.