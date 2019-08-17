شكرا لقرائتكم سولشاير مدرب يونايتد يشيد باللاعب الشاب جيمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن الجناح دانييل جيمس وضع معياراً للفريق بأدائه الجاد في التدريبات، بينما حاز الوافد الجديد على إعجاب زملائه.

وانضم الدولي الويلزي جيمس إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات من سوانزي سيتي وترك اللاعب البالغ عمره 21 عاماً، بصمته في مباراته الأولى مع فريقه الجديد عندما سجل هدفا بعد مشاركته كبديل في الفوز 4-صفر على تشيلسي في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وكانت هذه بداية مثالية لجيمس، الذي توفي والده قبل انتقاله إلى أولد ترافورد بفترة وجيزة، مع يونايتد، وأشاد سولشاير بإخلاص اللاعب الشاب وتفانيه مع الفريق بعد فترة صعبة من حياته.

Advertisements

وقال سولشاير لشبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية: منذ انضمام دانييل أثبت للجميع أنه من نوعية اللاعبين الذين نريدهم. إنه يعمل بجدية. أعتقد أنه وضع معيارا لأدائه على الفور.

وزاد: في مباراته الأولى مع الفريق ركض لمسافة طويلة واستحوذ على الكرة ومررها إلى زميل ثم ركض للأمام ومنع فرصة للمنافس قبل أن يستعيد الكرة ويسجل خلال عشر ثوان.

وأردف: الجميع قال حينها ‭‬نعم هذا الشاب هو الذي نريده في فريقنا لا يمكن لأي شخص أن ينظر إلى دانييل ولا يتوقع منه أن يبذل قصارى جهده اليوم.

ويمكن أن يخوض جيمس مباراته الأولى مع يونايتد من البداية عندما ينتقل الفريق لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الاثنين.