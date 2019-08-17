شكرا لقرائتكم سواريز يصاب بربلة الساق.. وعودته "مجهولة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم السبت، أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز كشفت معاناته من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) اليمنى، مضيفا أن معدل تعافي اللاعب سيحدد موعد عودته.

وكان سواريز قد تعرض للإصابة واضطر للخروج في الدقيقة 37 من المباراة التي خسرها برشلونة أمام أتلتيك بلباو صفر - 1 مساء الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشار نادي برشلونة إلى أن سواريز كان أبرز هدافي الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم وقد سجل في شباك أرسنال الإنجليزي كما أحرز هدفين للفريق في ثاني المباراتين الوديتين لبرشلونة أمام نابولي الإيطالي خلال جولته بالولايات المتحدة.