بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × بيراميدز (كأس مصر)

كتب: ضياء السقا يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب، في دور الـ 16 من كأس مصر. تشكيل الأهلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة Advertisements خط الهجوم: وليد ازارو تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي في حراسة المرمى في الدفاع: على جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي في الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وعبدالله السعيد وإيريك تراوري وعبدالله لومالا في الهجوم: أحمد علي

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