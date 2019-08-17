كتب: ضياء السقا أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب، في دور الـ 16 من كأس مصر. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول وايمن اشرف ورامي ربيعة ومحمد هاني خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ورمضان صبحي وصالح جمعة خط الهجوم: وليد ازارو دكة البدلاء: ياسر إبراهيم وعلي لطفي ومحمد مجدي قفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجاي. Advertisements على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي. وجاء التشكيل كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى في الدفاع: على جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي في الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وعبدالله السعيد وإيريك تراوري وعبدالله لومالا في الهجوم: أحمد علي دكه البدلاء: المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، اسلام عيسي، ابراهيم حسن، احمد توفيق ودودو الجباس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بالقوة الضاربة.. وتغييرات في تشكيل بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.