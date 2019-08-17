بمشاركة صلاح.. ليفربول يخطف فوزا صعبا من ساوثهامبتون (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق نادي ليفربول فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك النجم المصري محمد صلاح، أساسيا، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79، بعدما قدم أداء طيبا، تخلله صناعة فرص لزملائه ولمسات مهارية.

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وسجل هدفي ليفربول، ساديو ماني في الدقيقة 46، وروبرتو فيرمينيو في الدقيقة 71، فيما أحرز داني إنجز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ6 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على نورتيش بأربعة أهداف لهدف.

شاهد أهداف المباراة