بداية خماسية طائرة لدورتموند في البوندسليغا

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وجه بوروسيا دورتموند انذارا شديد اللهجة لخصومه وخصوصا بايرن ميونيخ، مستهلا موسمه في الدوري الالماني لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 السبت على ملعب "سيغنال ايدونا بارك".

وتصدر دورتموند موقتا الترتيب قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الاولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم على ارضه مع هرتا برلين 2-2 الجمعة.

ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد ان تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل ان يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وكان دورتموند افتتح موسمه بفوزه على بايرن 2-صفر في الكأس السوبر المحلية مطلع اب"اغسطس الجاري.

وعزز مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر، تشكيلته بعودة المدافع ماتس هوملس (30 عامًا) الى صفوف النادي الذي لعب معه بين عامي 2009 و2016 وحقق معه لقب البوندسليغا في مناسبتين (2011و2012)، قادمًا من بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات حقق خلالها اللقب المحلي ثلاث مرات بصفقة بلغت 37 مليون يورو وذلك لتعويض رحيل قلب الدفاع الفرنسي عبدو ديالو الذي عاد الى بلاده من بوابة باريس سان جرمان.

كما عزز بطل أوروبا عام 1997 ووصيف القارة 2013 صفوفه باستقدام كل من المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (26 عامًا) من بوروسيا مونشنغلادباخ، الظهير الأيسر نيكو شولتس (26 عامًا) من هوفنهايم والجناح يوليان براندت (23 عامًا) من باير ليفركوزن، وجميعهم لعبوا في مباراة السبت أمام نحو 80 ألف متفرج.

كما حافظ دورتموند على أفضل لاعبيه الذين تألقوا في الموسم الماضي لا سيما الجناح الإنكليزي المتألق جايدون سانشو الذي تهافتت عليه أبرز الأندية الأوروبية، المدافع السويسري مانويل أكانجي ولاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل إضافة الى قائده ومحبوب جماهيره ماركو رويس. انتقالات دفعت المدير الرياضي ميكايل تسورك الى القول ان دورتموند "يهدف الى احراز اللقب".

- بداية خاطفة -

وبرغم الفوز الكبير، قال فافر ان فريقه بمقدوره التحسن اكثر "استحوذنا كثيرا على الكرة اليوم، واستحقنا الفوز. لكن الاهم انه بمقدورنا التحسن في كل يوم".

وكانت المباراة مختلفة تماما عن مواجهة الموسم الماضي المجنونة، عندما دخل الكاسير بديلا وسجل ثلاثية في اخر عشر دقائق ليفوز دورتموند 4-3.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين في أول ثلاث دقائق، فبعد 31 ثانية غط دفاع دورتموند في سبات عميق ليتابع فلوريان نيدرليشنر عرضية مقشرة من الدنماركي مادس بيدرسن بيسراه من المنطقة الصغرى داخل شباك السويسري مارفين هيتس.

رد الكاسير متابعا في الشباك كرة شتتها الحارس من مسافة قريبة بعد كرة مشتركة بين سانشو ورويس (3).

سيطر دورتموند على مجريات الشوط الاول مع عدة فرص امام دفاع قوي لاوغسبورغ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

لكن في الثاني، ومن فاصل مهاري لفيتسل على الجهة اليسرى، لعب عرضية لولبية اخطأ الحارس التشيكي توماش كوبيك القادم من رين الفرنسي في ابعدها، فتهيأت أمام سانشو الذي تابعها ارضية قوية في الشباك (51).

ومن خطأ جديد فادح من الحارس في تشتيت عرضية وصلت الى رويس، تابعها في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثالث (57).

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وتلاعب سانشو بالدفاع ليمرر عرضية داخل المنطقة سددها قوية الكاسير في الزاوية اليسرى العليا لمرمى اوغسبورغ (59).

ورفع الكاسير رصيده الى 19 هدفا في 27 مباراة في الدوري، ليصبح اول لاعب يصل الى هذا الرقم منذ الايطالي لوكا طوني في 2008 (20 هدفا في 27 مباراة).

ولعب فيتسل عرضية مقشرة جميلة لبراندت تابعها بسهولة من مسافة قريبة هدفا خامسا (82).

قال لاعب وسط دورتموند يوليان فايغل "الشعور رائع. لم يكن ممكنا الانطلاق في الدوري بشكل افضل، برغم عدم سير اول دقيقتين كما كنا نشتهي. لكني بقينا هادئين واظهرنا نوعيتنا، وليس فقد من قبل لاعبي المقدمة الثلاثة (رويس والكاسير وسانشو)".

تابع "لدينا عدة شبان يستطيعون منحنا الانطلاقة، يوليان براندت سجل في مباراته الاولى وانا سعيد لاجله".

- ليفركوزن ينجو وبريمن يخيب -

وشاهد مدرب دورتموند السابق الهولندي بيتر بوس فريقه باير ليفركوزن يفوز بصعوبة على ضيفه بادربورن 3-2، بأهداف الجامايكي ليون بايلي (10)، كاي هافيرتس (19) وكيفن فولاند (69)، مقابل هدفين لسفن ميتشل (15) وستريلي مامبا (25).

واصبح فيردر بريمن الفريق الاكثر خوضا للمباريات في البوندسليغا منذ اطلاقها في 1963. ولعب الفريق الاخضر مباراته الرقم 1867 متفوقا على هامبورغ الذي هبط الى الدرجة الثانية في 2018. وهبط بريمن مرة وحيدة الى الدرجة الثانية في موسم 1981.

لكن بريمن حقق بداية كارثية على ارضه وخسر امام فورتونا دوسلدورف 1-3، بأهداف روفن هنينغز (36) والتركيين كينان كرامان (52) وكعان ايهان (64)، فيما سجل يوهانيس ايغيشتاين (47) هدف بريمن الوحيد.

وبكرة كائرة جميلة لمكسيميليان ارنولد (16) وانهاء سهل للهولندي فاوت فيغهورست (60)، حقق فولفسبورغ فوزا متوقعا على ضيفه كولن الصاعد والذي قلص الفارق في اللحظات الاخيرة عبر سيمون تيرودي (90).

وبثلاثية متأخرة للوكاس هولر (81) والفرنسي جوناثان شميد (84) ولوكا فالدشميدت (87)، فاز فرايبورغ على ماينتس بسهولة.

ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ:

ملخص مباراة باير ليفركوزن وبادربورن:

ملخص مباراة فولفسبورغ وكولن:

ملخص مباراة فرايبورغ وماينتس: