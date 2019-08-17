سيلتا فيجو ضد الريال.. بيل هداف الملكى فى افتتاح الدوري الاسباني

يبدء نادي ريال مدريد مسيراته في النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدوري الإسباني بلقاء سيلتا فيجو في الخامسة مساء اليوم بملعب “بالايدوس”، خلال مباريات الجولة الأولي من منافسات “الليجا”.

ويعتبر الجناح الويلزي جاريث بيل هداف ريال مدريد بين نجوم الفريق الملكي بالوقت الحالي في المباريات الأولي بمسابقة الدوري الإسباني في الـ10 المواسم الأخيرة.

والجدير بالذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد أحضر 22 لاعباً للقاء اليوم وهم:

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في حراسة المرمى: كورتوا، نافاس وألتوب.

في خط الدفاع: مارسيلو، سيرجيو راموس، ناتشو، ميليتاو، فاران، كارفاخال وأودريوزولا.

في خط الوسط: مودريتش، كروس، خاميس، فالفيردي، كاسيميرو وإيسكو.

في خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما، يوفيتش، لوكاس فازكيز، إبراهيم وفينيسيوس جونيور.