مدرب برشلونة يعلق على هزيمة بلباو في افتتاح الدوري الإسباني

ذكر فالفيردى خلال تصريحات عقب نهاية اللقاء قائلا :”لم نظهر بالمستوى اللائق في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني حاولنا وخلقنا العديد من الفرص، والتي لم نستغلها بالشكل الأمثل”.

واستمر مدرب برشلونة قائلا :”نحن لا نعرف الخسارة ، علينا تصحيح الأوضاع ننتظر المزيد من الصفقات الجدد، المسألة ليست أننا في بداية الدوري ، وفى الشوط الأول لم نركز جيداً بالرغم أنه كانت هنالك كرتين بالعارضة، الشوط الثاني سيطرنا على المباراة ثم جاء أدوريز”.

وتابع المدير الفني قائلا :”ميسى يملك نظرة جيدة في جميع المراكز وليس الجميع مثله، في يوم الأيام سيبدو الحال كما هو اليوم ، ومن الضرورة أن تصنع أشياء أخرى واللعب أكثر فى العمق، صحيح أن ميسى يعاوننا في الكثير من اللقاءات، ويجب علينا الفوز بدونه أيضاً، إصابة سواريز غيرت من تفكيرنا، وفى الشوط الثاني نقصنا خلق المساحات”.